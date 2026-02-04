Anagni – I Carabinieri notificano il DASPO URBANO a un minorenne

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Anagni hanno inoltrato apposita formale richiesta al Questore della Provincia di Frosinone ed hanno ottenuto l’emissione di un D.Ac.Ur., il cosiddetto “DASPO URBANO” (divieto di accesso alle aree urbane) misura di prevenzione introdotta dal Decreto Legge 14/2017 per contrastare episodi di violenza e disordine nelle città, nei confronti di uno studente quindicenne, il quale all’interno di una sala giochi della Città dei Papi venne trovato in possesso di un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo hashish a seguito di un controllo effettuato dai Carabinieri della Stazione di Anagni.Dopo un’accurata istruttoria svolta dalla Divisione Anticrimine della Polizia di Stato, il Questore di Frosinone ha emesso il provvedimento di divieto di accesso presso alcune aree urbane ubicate nel centro di Anagni, con le prescrizioni del divieto di accesso ad esercizi pubblici e locali di pubblico intrattenimento, nonché di stazionare nelle immediate vicinanze degli stessi, per la durata di anni due, nella fascia oraria compresa tra le ore 15:00 e le ore 06:00 del giorno successivo. Il provvedimento, notificato nei giorni scorsi all’esercente la patria potestà del minore, è finalizzato a tutelare la sicurezza dei cittadini e si inserisce nelle iniziative adottate dai Carabinieri di Anagni, coordinate dal Comando Provinciale di Frosinone e d’intesa con la Questura, per il contrasto ai fenomeni della “mala movida” da parte dei giovani nei centri abitati

