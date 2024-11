ANAGNI, I CARABINIERI ARRESTANO UN 38ENNE PER FURTO

I Carabinieri di Anagni (FR), su disposizione dei Giudici del Tribunale di Frosinone, hanno tratto in arresto e condotto in carcere un 38enne, abitante nella Città dei Papi, già noto alle cronache giudiziarie perché lo scorso 18 ottobre aveva picchiato brutalmente la sua compagna convivente colpendola con calci e pugni e la figlia 14enne. Per quei fatti l’uomo fu tratto in arresto e sottoposto agli arresti domiciliari.Stamane i militari gli hanno notificato un ordine di carcerazione dovendo espiare la pena detentiva di anni 1, mesi 8 e giorni 22 di reclusione, oltre alla multa di 600,00 euro, poiché riconosciuto responsabile di furto in abitazione, commesso in Anagni nel mese di febbraio 2021. Al termine delle formalità di rito l’uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Frosinone dove espierà la sua pena.

