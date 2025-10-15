Anagni – Giornalismo ieri e oggi. Dal taccuino all’AI

Sabato 18 ottobre 2025 alle ore 18, si terrà presso la Sala della Ragione del Comune di Anagni (FR) il convegno “Giornalismo ieri e oggi. Dal taccuino all’AI” in occasione dei 30 anni dalla scomparsa del giornalista anagnino Tonino Giudici. Con il Patrocinio del Comune di Anagni, e organizzato dall’Associazione Culturale “EMOZIONI” di Roma, l’evento sarà l’occasione per una riflessione sul mondo dell’informazione, un confronto fra quello che ha testimoniato il secolo scorso e quello di oggi, alle prese con intelligenza artificiale, social network e fake news. Al dibattito, moderato dal Dott. Gaetano D’Onofrio, parteciperanno importanti personalità e giornalisti nazionali, che affronteranno i seguenti temi: o L’evoluzione del giornalismo: dal modello classico al digitale e all’intelligenza artificiale. o Il ruolo dei social media e la gestione delle fake news. o L’importanza del giornalismo locale e il suo impatto sulla comunità. o Il giornalismo come strumento di impegno sociale e crescita civile. o Il ricordo del giornalismo ai tempi di Tonino Giudici, fra pregi e difetti, e il ruolo delle testate nel garantire la qualità dell’informazione. o Le prospettive del giornalismo e il modo in cui si farà informazione nel futuro. o Il giornalismo come funzione sociale per migliorare la comunità e non come critica fine a se stessa. Oggi il giornalismo ha ancora quella capacità propositiva e positiva di impegno sociale come lo vedeva Tonino Giudici? A integrazione del convegno sarà allestita una mostra documentaria con pannelli esplicativi, fotografie, articoli e documenti esclusivi legati ai momenti più significativi della carriera del giornalista anagnino. Tonino Giudici è stato un giornalista che ha contribuito in modo significativo alla crescita culturale e civile di Anagni. Attivo dagli anni ‘60, ha collaborato con numerose testate locali e nazionali (dal “Corriere di Frosinone” all’ANSA, la Rai e “Il Messaggero”) fondando nel 1986 il periodico “Il Banditore”, divenuto punto di riferimento per molti giovani che sono poi diventati giornalisti affermati. Per la sua attività ha ricevuto importanti riconoscimenti, tra cui il premio come “Corrispondente del Lazio” ricevuto presso Palazzo Valentini a Roma da una giuria d’elite composta da Emilio Fede, Gianni Letta, Gilberto Evangelisti, Andrea Barbato e altri. Giudici, inoltre, comprendeva il giornalismo come funzione sociale volta al miglioramento della città. Grazie al suo impegno personale riuscì ad ottenere dei risultati che hanno cambiato il volto della città, anche andando oltre il suo ruolo, come ad esempio, convincere il Ministero dell’Istruzione ad istituire il Liceo Classico ad Anagni nel 1969. Pubblica nel 1976 la PRIMA Guida turistica di Anagni. A questa hanno fatto seguito altre guide turistiche a testimonianza di vari eventi come quella della storica visita ad Anagni di San Giovanni Paolo II nel 1986. La partecipazione è libera: la cittadinanza è invitata a prendere parte al dibattito e a contribuire con idee e riflessioni.

