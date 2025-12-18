ANAGNI – FURTI IN SERIE AI CENTRI COMMERCIALI DUE PERSONE DENUNCIATE DAI CARABINIERI

Nei giorni scorsi i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Anagni hanno deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di furto e ricettazione in concorso, una donna, 39enne, e due uomini, rispettivamente 46enne e 50enne, provenienti dalla provincia Romana. Il terzetto, a bordo di una Citroen C3 di colore bianco, non è sfuggita all’occhio vigile della Gazzella del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Anagni impegnata in un servizio di controllo del territorio in località Osteria della Fontana, zona prettamente commerciale, che soprattutto nel periodo natalizio diventa teatro di reati predatori da parte di persone che approfittando della calca fanno razzia nei centri commerciali di merce e generi alimentati. I sospettati sottoposti a controllo a bordo dell’autovettura in loro uso sono stati trovati in possesso di vari generi alimentari, quattro prosciutti e sessantadue confezioni di caffè di varie marche, che a seguito di accertamenti sono risultati essere stati asportati, poco prima, da due distinti centri commerciali di Anagni, rispettivamente lungo la Via Anticolana e Via Casilina loc. Osteria della Fontana. La merce, per un valore complessivo di circa 1.500 €, è stata subito restituita ai legittimi proprietari. I tre malviventi sono stati denunciati in stato di libertà all’autorità giudiziaria e risponderanno dei reati di furto e ricettazione in concorso. I Carabinieri hanno inoltrato a loro carico anche la richiesta per l’applicazione del Foglio di Via Obbligatorio che, irrogata, non consentirà più ai tre malintenzionati di fare ritorno nel Comune di Anagni.

Correlati