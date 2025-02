Anagni, Frana in Via Calzatora: serve chiarezza sulla sicurezza del tratto stradale“ del 04/02/2025

A pochi mesi dalla riapertura a senso unico alternato della strada, chiusa per tre anni a causa del movimento franoso,emergono nuove preoccupazioni sulla sicurezza di Via Calzatora.

Con la Determinazione Settoriale n. 42 Determinazione Registro Generale n. 183 del 03/02/2025 del SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED URBANISTICA, il Comune ha rilevato che “continuano a presentarsi segni di dissesti tali da far temere per la pubblica e privata incolumità” e che i sopralluoghi tecnici hanno evidenziato un “concreto stato di pericolo”. La stessa determina sottolinea la necessità di un “intervento urgente” per la “messa in sicurezza del tratto non ancora franato, al fine di rimuovere ogni situazione di pericolo presente e potenziale per la pubblica incolumità”.

Su questo tema, vista anche la riapertura, riteniamo fondamentale che l’Amministrazione condivida con la cittadinanza informazioni chiare sullo stato attuale dell’area e sulle azioni che intende intraprendere. La sicurezza pubblica è un tema che merita attenzione e comunicazione trasparente, affinché tutti possano essere consapevolidegli sviluppi e delle eventuali misure necessarie.

Poiché ogni Comune dovrebbe agire avendo a cuore la tutela del territorio e dei suoi cittadini, auspichiamo un aggiornamento ufficiale da parte dell’Amministrazione sulle prossime fasi dell’intervento, in modo da informare tempestivamente la popolazione, dissipando dubbi e preoccupazioni. Una determina simile, senza la giusta comunicazione, rischia di generare apprensione nei cittadini o, peggio, di trasmettere il messaggio errato di voler far passare il tema in sordina per evitare malcontenti.

Chiediamo quindi chiarezza e un confronto aperto su questa vicenda, nell’interesse della sicurezza e del benessere di tutta la comunità.

Comunicato stampa LiberAnagni