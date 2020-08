Anagni (FR) – Sorpreso a somministrare bevande alcoliche a 6 minori: denunciato gestore di un locale commerciale

Nella tarda serata di ieri in Anagni, i Carabinieri della locale Stazione, coadiuvati da personale della Polizia locale, ambito predisposto servizio, deferivano in stato di libertà un 30enne del luogo che, in qualità di gestore di un locale commerciale del posto, veniva sorpreso mentre somministrava bevande alcoliche a sei minori, quattro dei quali con età inferiore ai 16 anni.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

Correlati