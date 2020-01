Anagni (FR) – Si parte con il Coro San-Bà, il gruppo vocale della Scuola di Musica “Piccole Note”

Il progetto prevede la realizzazione di un coro, aperto a tutti, a partecipazione gratuita, trasversale per fasce d’età (da 6 anni in su) in modo da creare un collegamento e uno scambio intergenerazionale, che possa arricchire il bagaglio culturale dei più giovani e valorizzare contemporaneamente la dote esperienziale dei più grandi.

La voce cantata è un ottimo mezzo attraverso cui entrare in relazione. Cantare insieme significa imparare ad ascoltarsi, condividere ed aprirsi all’altro. Il coro permette una forte socializzazione e un approfondimento della consapevolezza di sé e degli altri, in uno scambio profondo, sviluppando la disponibilità all’ascolto e regalando nuovi strumenti di comunicazione con sé stessi e con il mondo.

Il coro opererà anche in una prospettiva di inclusione interculturale. Si svolgerà parallelamente all’attività didattica della scuola di musica Piccole Note (collocata nel quartiere di San Bartolomeo, ad Anagni), fino a giugno 2020, con cadenza settimanale, in un’atmosfera di distesa e divertita partecipazione, per offrire la possibilità di accogliere la musica quale parte integrante del proprio patrimonio espressivo, di sviluppare immaginazione, creatività, concentrazione e capacità di introspezione e comprensione dell’altro. Lo spazio della musica sarà uno spazio in cui sentirsi a proprio agio, parte di un gruppo, in un clima di fiducia e in uno scambio relazionale continuo.

Durante il percorso si svolgerà un lavoro per lo sviluppo della voce cantata attraverso la consapevolezza corporea, la scoperta del proprio respiro e della risonanza della voce nel corpo e nello spazio. Si imparerà a cantare a più voci e a improvvisare. Le finalità didattiche sono quelle di trasmettere ai coristi una buona teoria musicale e una buona preparazione vocale attraverso un percorso formativo interdisciplinare, che prevederà lo studio della tecnica vocale di base, l’apprendimento delle forme e della struttura della notazione musicale e lo sviluppo della pratica corale d’insieme. Il percorso si svolgerà nel pieno rispetto delle capacità e delle tempistiche individuali e senza alcuna pressione per il risultato come prestazione.

Il coro è basato sulla Music Learning Theory, teoria dell’apprendimento musicale ideata da Edwin E. Gordon e fondata su oltre 50 anni di ricerche ed osservazioni scientifiche.

La partecipazione, come detto, è gratuita. Il progetto è sostenuto dall’Otto per Mille della Chiesa Valdese.

Per informazioni contattare il +393334613383.