Anagni (FR) – Procurato allarme presso l’Autorità: 43enne del luogo nei guai

Il 10 luglio u.s. in Anagni , i militari della locale Stazione, al termine di accertamenti deferivano in stato di libertà un 43enne del luogo per “procurato allarme presso l’Autorità”. Gli accertamenti consentivano di raccoglievano univoci e concordanti elementi di reità nei confronti del predetto il quale, nella notte precedente, chiamava ripetutamente il numero di emergenza 112 chiedendo l’intervento dell’Arma per risse in atto presso la Stazione Ferroviaria di Anagni e una nota ludoteca di Ferentino. L’operatore di turno disponeva immediati controlli sui luoghi segnalati dove i militari intervenuti constatavano però l’assoluta infondatezza dei reati posti a base delle richieste.

