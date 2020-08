Anagni (FR) – Multa di 5 mila euro al titolare di un noto circolo ricreativo sopreso a somministrare bevande ed alimenti a non associati

Nella tarda serata del 7 agosto u.s. in Anagni, i militari della locale Stazione, coadiuvati da personale della Polizia Locale, nel corso di un’ispezione ad un’attività di somministrazione di alimenti e bevande elevavano una sanzione amministrativa di euro 5.000 nei confronti del titolare di un noto circolo ricreativo, sorpreso mentre somministrava bevande ed alimenti a numerosi avventori non associati.

COMUNICATO STAMPA – foto archivio

