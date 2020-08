Anagni (FR) – Maltrattamenti in famiglia, arrestato 43enne del luogo

Nel pomeriggio di ieri ad Anagni, i militari della locale Stazione davano esecuzione ad un’ordinanza di sostituzione della misura cautelare di divieto di avvicinamento alla parte offesa con quella degli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale di Frosinone per il reato di “maltrattamenti in famiglia”, nei confronti di un 43enne del luogo già censito per reati contro la persona.Il provvedimento veniva emesso dall’Autorità Giudiziaria in seguito a specifiche segnalazioni dei Carabinieri di Anagni, che accertavano reiterate inadempienze dell’uomo il quale violava il divieto impostogli, avvicinandosi in più occasioni ai luoghi frequentati dalla ex consorte.L’arrestato, al termine delle formalità di rito veniva posto agli arresti domiciliari.

Comunicato stampa – foto archivio