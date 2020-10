Anagni (FR) – Lite in famiglia, aggredisce i Carabinieri: arrestato 49enne del luogo

Nella mattinata di ieri in Anagni , i militari dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia hanno tratto in arresto un 49enne del luogo, resosi responsabile di “resistenza a Pubblico Ufficiale”. L’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, aggrediva e opponeva resistenza nei confronti dei militari dell’Arma intervenuti presso la sua abitazione su specifica richiesta telefonica da parte della convivente, per una lite in famiglia.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

Correlati