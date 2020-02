Anagni (FR) – Incendio doloso ai danni di un esercizio pubblico: denunciata 54enne del luogo

Nel pomeriggio di ieri, in Anagni, personale del locale Comando Stazione Carabinieri, collaborati dai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando Compagnia, al termine di una specifica ed articolata attività info-investigativa, intrapresa all’alba del 17 febbraio u.s., quando le fiamme distruggevano parzialmente un locale commerciale dedito alla vendita di frutta e verdure sito nella popolosa località di “Osteria della Fontana” ( le cui origini hanno da subito insospettito gli uomini dell’Arma), deferiva in stato di libertà , una 54enne del luogo, quale responsabile “dell’ incendio doloso” ai danni del predetto esercizio pubblico.Gli inconfutabili elementi di colpevolezza raccolti dai militari operanti nel corso dell’attività permettevano di accertare, che la donna, dopo aver prelevato del carburante con un innaffiatoio presso un self service del luogo, dava fuoco al citato locale per pregresse diatribe personali esistenti con il gestore dell’attività.Gli operanti, inoltre, nell’abitazione della donna, rinvenivano e successivamente ponevano sotto sequestro l’innaffiatoio e gli indumenti utilizzati dalla stessa per compiere la sua azione delittuosa.

