Anagni (FR) – Incendio colposo, denunciato 75enne

Nella mattinata odierna, in Anagni, i militari della locale Stazione Carabinieri deferivano in stato di libertà un 75enne del luogo, perché responsabile di “incendio colposo”. Il sopralluogo ed i relativi accertamenti espletati dagli operanti, consentivano di appurare che lo stesso, nel pomeriggio del 16 u.s., accendeva delle sterpaglie sul proprio terreno senza riuscire a controllare le fiamme che divampavano in un’area limitrofa facente parte di un’azienda agricola. La violenza delle fiamme veniva domata solo dopo l’intervento dei VV.FF. di Frosinone, giunti sul posto unitamente ai militari dell’Arma.

