Anagni (FR) – Grave incidente tra auto e moto in via Anticolana: centauro elitrasportato

Un brutto incidente si è verificato al km 5 della via Anticolana in territorio di Anagni e in corrispondenza con il bivio di Paliano.

Per cause al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Anagni e degli agenti di Polizia Locale di Anagni un’auto e una moto sono entrate in collisione. A terra è rimasto un motociclista, immediatamente soccorso dagli automobilisti in transito.