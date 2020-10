Anagni (FR) – Grave incidente sull’Anticolana, 56enne in prognosi riservata: denunciato automobilista

Ieri, in Anagni, personale del locale Comando Stazione Carabinieri, al termine di specifica attività, scaturita a seguito di un sinistro stradale verificatosi in data 14 ottobre u.s., in un tratto della via Anticolana di Anagni tra due autovetture e, nel quale, rimaneva gravemente ferito un 56enne (residente in un comune limitrofo), tanto che, dal personale del 118 intervenuto, veniva elitrasportato immediatamente presso l’Ospedale “Santa Maria Goretti” di Latina, deferiva in stato di libertà l’altra persona coinvolta nel sinistro, un 65enne ceccanese poiché ritenuto responsabile del reato di “ lesioni personali stradali gravissime”.Nello specifico, i militari operanti, già intervenuti sul posto il giorno del sinistro, a seguito degli accertamenti esperiti verificavano che il deferito, il 14 ottobre u.s., mentre era alla guida della propria autovettura, provocava il sinistro stradale in argomento, causando conseguentemente lesioni gravissime al 56enne che, tuttora, è ricoverato in “ prognosi riservata presso il citato nosocomio pontino.

