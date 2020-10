Anagni (FR) – Furto aggravato, denunciato 34enne

I militari della Stazione di Anagni, al termine di attività info – investigativa, deferivano in stato di libertà un 34enne originario di Frosinone, già censito per reati contro il patrimonio e la persona, anch’egli per “furto aggravato”.Gli operanti, mediante la raccolta di testimonianze e la visione di immagini estrapolate da telecamere presenti, raccoglievano univoci e concordanti elementi di colpevolezza nei confronti del predetto che lo scorso 3 ottobre, in Ferentino, lungo la via ASI, scippava una donna della propria borsa contenente 2 telefoni cellulari ed una esigua somma di denaro contante. I due telefoni, successivamente rinvenuti, venivano restituiti alla malcapitata.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

Correlati