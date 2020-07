Anagni (FR) – Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: arrestato 26enne del posto

Nella serata di ieri, in Anagni, i militari della locale Stazione Carabinieri, nel corso di un predisposto servizio, traevano in arresto, in flagranza di reato, per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” un 26enne del posto, già censito per analoghi reati.Gli operanti, a seguito di perquisizione domiciliare effettuata a carico del prevenuto, rinvenivano all’interno dell’abitazione una serra completa di impianto di ventilazione e riscaldamento di circa mq. 2,00, predisposta per la coltivazione dello stupefacente, con all’interno nr. 2 piante di marijuana dell’altezza cm. 70 circa, nonchè 11 grammi di analoga sostanza, 2 grammi di cocaina, 8 grammi di hashish, nr. 2 bilance di precisione e materiale idoneo al confezionamento.La sostanza stupefacente, la serra ed i bilancini venivano sottoposti a sequestro, mentre l’arrestato, al termine delle formalità di rito, veniva tradotto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida.

COMUNICATO STAMPA

