Anagni (FR) – Denunciato 24enne del luogo per guida senza patente e multato per violazione misure Covid 19

In Anagni, ieri mattina, i militari della Stazione di Sgurgola, nel corso di un servizio di controllo del territorio, deferivano in stato di libertà un 24enne del luogo, responsabile di guida senza patente. Il giovane veniva sorpreso alla guida di un’autovettura senza avere mai conseguito la patente di guida inoltre, nel medesimo contesto, veniva altresì sanzionato per violazione delle prescrizioni imposte dal vigente decreto sull’emergenza sanitaria Covid-19, unitamente alla convivente presente a bordo del veicolo, sottoposto a sequestro amministrativo poiché sprovvisto di copertura assicurativa.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

