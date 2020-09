Anagni (FR) – Controllo del territorio: ecco i risultati

Fine settimana di controlli da parte dei Carabinieri della Compagnia di Anagni. Dopo l’operazione antidroga condotta nei giorni scorsi da parte dei militari che ha portato all’arresto di sette persone ed al sequestro di ingente quantitativo di sostanza stupefacente, il Comando della Compagnia ha disposto un particolare servizio di controllo della propria giurisdizione impiegando decine di pattuglie per un minuzioso controllo del territorio. Lo sforzo profuso dai Carabinieri, oltre all’identificazione di 105 persone ed il controllo di 87 veicoli, alcuni dei quali contravvenzionati amministrativamente per violazioni alle norme del C.d.S., ha permesso alla Stazione di Anagni di identificare un 32 enne del posto, trovato in possesso di esigua quantità di “marijuana”, presupposto che induceva i militari ad operare una perquisizione presso la sua abitazione, ove venivano rinvenuti e sequestrati ulteriori 100 grammi di analoga sostanza ed altri 100 grammi di “hashish”, compreso vario materiale per la pesatura ed il confezionamento dello stupefacente, il tutto sottoposto a sequestro. Per il giovane sono scattate le manette e sottoposto agli arresti domiciliari.

