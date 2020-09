Anagni (FR) – Controllo del territorio, ecco i risultati

In occasione del weekend di fine settimana, la Compagnia di Anagni nell’ambito del territorio di competenza ed in tutte le sue articolazioni operative, ha predisposto un particolare servizio di controllo del territorio teso alla prevenzione e repressione di reati in genere nonché in materia di consumo e spaccio di sostanze stupefacenti.Nel corso del servizio che ha visto l’impiego di numerose pattuglie ed una unità cinofila, si è proceduto al controllo di nr.135 veicoli e nr.200 persone, elevando nr.10 contravvenzioni al C.D.S.

COMUNICATO STAMPA

