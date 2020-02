Anagni (FR) – Controllo del territorio: due denunce e quattro persone segnalate per uso di droga

I militari della Compagnia di Anagni nella serata di ieri e durante la notte appena trascorsa, hanno eseguito un servizio di controllo del territorio nel corso del quale venivano deferite in stato di libertà due persone e quattro segnalate per uso personale di sostanze stupefacenti.In particolare in Anagni e Ferentino venivano deferiti all’A.G.:

– un 38enne di Anagni, sorpreso alla guida del proprio veicolo in evidente stato di alterazione psicofisica, il quale si rifiutava di sottoporsi agli accertamenti per la rilevazione del tasso alcolemico. La patente di guida gli veniva ritirata;

– un 36enne di Ferentino, sorpreso in possesso di un coltello a serramanico di genere proibito, sottoposto a sequestro.

Nel medesimo contesto operativo, venivano segnalati all’Ufficio Territoriale del Governo tre 24enni ed un 41enne per uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti. In totale veniva sottoposta a sequestro sostanza stupefacente del tipo hashish per un totale di 4 grammi circa.

Venivano altresì elevate 17 contravvenzioni al C.d.S. di cui 5 per mancata copertura assicurativa.

