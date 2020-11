Anagni (FR) – Controlli nel rispetto delle norme anti-Covid: i risultati

Nel decorso fine settimana sono state incrementate le attività preventive, organizzate dal Comando Compagnia Carabinieri di Anagni ed effettuate dalle relative articolazioni operative nei rispettivi territori di competenza, tese a contrastare la commissione dei reati in genere, nonché a garantire il rispetto delle norme anti-Covid nelle zone maggiormente frequentate nelle ore serali e notturne. Maggiore attenzione è stata dedicata alle zone interessate dalla cosiddetta “movida” locale ed in particolar modo i militari hanno verificato anche l’osservanza del distanziamento previsto nei pubblici esercizi e nei luoghi comuni, nonché il rispetto della norma sull’uso della mascherina. Tale attività, che ha visto l’impiego di 20 militari, ha permesso di conseguire i sottonotati risultati:

in Anagni , personale del N.O.R.M. intercettava e controllava un 29enne residente in Roma, poiché sorpreso senza giustificato motivo e con fare sospetto nei pressi di obiettivi sensibili siti nel predetto centro. Ricorrendone i presupposti di legge, nei confronti dello stesso veniva inoltrata la proposta per l’irrogazione della Misura di Prevenzione del rimpatrio con F.V.O., con divieto di far ritorno nella “Città dei Papi” per anni tre;

, personale del N.O.R.M. intercettava e controllava un 29enne residente in Roma, poiché sorpreso senza giustificato motivo e con fare sospetto nei pressi di obiettivi sensibili siti nel predetto centro. Ricorrendone i presupposti di legge, nei confronti dello stesso veniva inoltrata la proposta per l’irrogazione della Misura di Prevenzione del rimpatrio con F.V.O., con divieto di far ritorno nella “Città dei Papi” per anni tre; sempre gli stessi militari del N.O.R.M. sanzionavano amministrativamente:

. . in Ferentino, un 42 enne di nazionalità rumena ma residente in Alatri, poiché fermato e controllato mentre era alla guida di un veicolo “sprovvisto di patente di guida”, nonché “inottemperante” all’ordinanza emessa dal Sindaco di quel Comune per contrastare il “fenomeno della prostituzione”,

.. in Anagni, un 26enne di Frosinone poiché, controllato nel territorio del predetto Comune, si trovava lontano dal luogo di residenza senza giustificato motivo, peraltro in un orario non consentito, così come previsto dal DPCM del 3 novembre u.s.;

in Acuto, personale del locale Comando Stazione Carabinieri sanzionava amministrativamente un 27 enne residente in Frosinone ed un 25 enne residente in Anagni poiché si trovavano lontano dal luogo di residenza senza giustificato motivo, peraltro in un orario non consentito, così come previsto di cui al DPCM del 3 novembre u.s.;

Nel corso dell’espletamento di tale attività, inoltre, venivano identificate 110 persone e controllati 89 veicoli, con rilevamento di alcune infrazioni alle norme del vigente Codice della Strada nei confronti di alcuni conducenti

