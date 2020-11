Anagni (FR) – Controlli anti-covid: i risulati

Le attività di controllo anti-covid da parte della Compagnia di Anagni continuano senza sosta per responsabilizzare la popolazione locale ad adottare tutte le precauzioni del caso per limitare la diffusione del virus da Covid-19, invitando i cittadini ad evitare assembramenti e ad utilizzare la mascherina quale mezzo di protezione individuale.

Nella giornata di ieri e nelle prime ore della mattinata odierna, la Compagnia della Città dei Papi ha dispiegato nel proprio territorio 12 pattuglie e 24 militari delle Stazioni dipendenti e del Nucleo Operativo e Radiomobile, impegnati nell’arco delle 24 ore a monitorare l’intero territorio di competenza. Sono stati controllati 72 veicoli, identificate 94 persone (di cui alcune contravvenzionate per violazioni alle norme del C.d.S.).

Inoltre durante la notte, in Ferentino, i militari della locale Stazione deferivano in stato di libertà un 44enne del luogo per rapina, ricettazione, danneggiamento e resistenza a P.U..

In particolare, l’uomo che veniva rintracciato in quel centro alla guida di un’autovettura sottratta con la forza nella mattinata precedente alla sorella. Nella circostanza lo stesso, alla vista dei militari perdeva il controllo del veicolo danneggiando alcuni dissuasori del traffico posti a margine della carreggiata, tentando poi di allontanarsi a piedi. Allo scopo di assicurarsi la fuga, il 44enne aggrediva gli operanti colpendoli con calci e spintoni, venendo bloccato dopo un breve inseguimento. Considerato il grave stato di alterazione psicofisica del predetto, veniva richiesto l’intervento dei sanitari del “118” che ne disponevano il ricovero in ospedale in regime di trattamento sanitario obbligatorio.

