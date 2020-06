Anagni (FR) – Combustione di rifiuti pericolosi: denunciata

Nella decorsa mattinata in Anagni , i militari della locale Stazione, coadiuvati da quelli della locale Stazione Carabinieri Forestali, hanno deferito in stato di libertà per “combustione di rifiuti pericolosi” una 77enne residente nella limitrofa provincia di Roma. Gli operanti nel corso degli accertamenti hanno raccolto elementi di reità nei confronti della predetta la quale, all’interno del piazzale di pertinenza di una nota azienda del luogo da lei amministrata, nei giorni scorsi bruciava dei rifiuti plastici, accantonando ulteriore materiale pericoloso pronto ad essere smaltito mediante combustione. Alla stessa veniva intimato il ripristino dello stato dei luoghi mediante ditta specializzata per il recupero dei rifiuti combusti nonché lo smaltimento del materiale accantonato.

