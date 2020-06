Anagni (FR) – Coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: arrestato 34enne del posto

La scorsa notte, nel centro cittadino di Anagni, i militari dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia, nel corso di predisposto servizio traevano in arresto in flagranza di reato per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 34enne del posto, già censito per reati specifici. L’uomo alla guida di una autovettura, fermato e sottoposto a perquisizione veicolare, veniva trovato in possesso di grammi 1,3 di sostanza stupefacente del tipo hashish. La successiva perquisizione domiciliare permetteva di rinvenire 5 dosi della medesima sostanza del peso complessivo di grammi 7,9, 12 dosi di sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso complessivo di grammi 14,3, tutto già confezionato e pronto per lo spaccio, nonché 5 piante di marijuana dell’altezza di mt. 1,70 circa ciascuna e la somma contante di euro 80,00 provento dell’ attività illecita. La sostanza stupefacente ed il denaro sono stati sottoposti a sequestro mentre l’arrestato, al termine delle formalità di rito, veniva posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida.

