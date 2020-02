Un ciclista è stato trovato senza vita sull’Anticolana in direzione di Fiuggi, nelle vicinanze dello svincolo per Paliano. L’uomo è stato immediatamente soccorso dai saniatri del 118 che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le generalità del ciclista ancora non sono state rese note e non si esclude nessuna pista neanche quella del malore.

