Anagni (FR) – Cenciarelli (Lega): “Bene l’azione dell’On. Ciacciarelli per far riaprire la struttura”

“L’area nord della provincia di Frosinone ha bisogno di un’assistenza sanitaria che sia in grado di soddisfare la vasta platea di cittadini. Soprattutto in un momento come questo, in cui bisogna far fronte all’emergenza coronavirus sostengo in pieno l’azione dell’on. Pasquale Ciacciarelli in favore di una riapertura dell’ospedale di Anagni, il quale potrebbe ospitare da subito 40 posti letto. Il presidio anagnino è una struttura fondamentale per un’utenza così grande, come quella della provincia di Frosinone, che, al di là della pandemia o meno, ha necessità di avere a disposizione, oltre a quelli esistenti ed operativi, più presidi ospedalieri, in grado di garantire un’offerta sanitaria soddisfacente” ha affermato il consigliere comunale di Paliano Tommaso Cenciarelli (Lega).

COMUNICATO STAMPA

Correlati