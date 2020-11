Anagni (FR) – Arrestato 62enne del luogo per espio di pena

In Anagni, i militari della locale Stazione, in esecuzione di ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Frosinone lo scorso 11 novembre, hanno tratto in arresto un 62enne del luogo, dovendo lo stesso espiare una pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione per reati in materia di stupefacenti commessi in Paliano nel 2009. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa circondariale di Roma Rebibbia.

