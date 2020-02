Anagni (FR) – Aiutiamo Ousmane, l’operaio morto in fabbrica, a tornare a casa

Si chiamava Ousmane Sidibe, aveva poco più di 24 anni e veniva dalla Costa d’Avorio. Da qualche anno viveva ad Anagni, in provincia di Frosinone, dove ha imparato la lingua, ottenuto i documenti, trovato casa e un contratto di lavoro.

Sopravvissuto al deserto, alla Libia, al viaggio in mare, è proprio quel lavoro che lunedì 24 febbraio 2020 gli è costata la vita, seppellendo i suoi sogni e le sue speranze sotto una lastra di calcestruzzo. Per sempre.

Noi di SconfinataMente ODV Anagni e di Diaspora Africana Ciociaria ODV, unica famiglia del nostro fratello scomparso qui in Italia, stiamo unendo le nostre forze per far sì che sia fatta giustizia, per garantire ai suoi 2 figli il futuro che è stato negato a lui e per far tornare il loro papà a casa, per essere seppellito e riposare finalmente nella propria terra di origine.

I costi sono alti, ma non ci arrendiamo…

Aiutaci anche tu a renderlo possibile con una donazione e condividendo questo messaggio con i tuoi amici!Fai un bonifico intestato a: SCONFINATAMENTE ODV – IBAN: IT76S0335901600100000164800 Banca Proxima Frosinone Causale: OUSMANE SIDIBE

COMUNICATO STAMPA

Correlati