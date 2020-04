Anagni (FR) – Ai domiciliari evade : 29enne del luogo arrestato per evasione

Nella tarda serata di ieri in Anagni, i militari dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia, hanno tratto in arresto per “evasione e danneggiamento” un 29enne del luogo, già censito per reati contro il patrimonio e quelli inerenti gli stupefacenti. Lo stesso, sottoposto alla misura cautelativa degli arresti domiciliari per concorso in rapina aggravata commessa in Anagni nel 2019 ai danni del gestore di un “Pub” del luogo, si allontanava dalla propria abitazione dopo aver danneggiato il braccialetto elettronico di cui era munito. L’arrestato, espletate le formalità di rito è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Frosinone.Nella circostanza al medesimo veniva altresì comminata la sanzione amministrativa per la violazione delle prescrizioni imposte dal vigente Decreto sull’emergenza sanitaria Covid-19.

comunicato stampa – foto web