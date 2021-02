Anagni (FR) – Aggredisce i carabinieri: arrestato 37enne del luogo

Nella mattinata odierna in Anagni, i militari della locale Stazione, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio tesi alla prevenzione e repressione di reati in genere, hanno tratto in arresto un 37enne del luogo, già censito per stupefacenti, per “resistenza a P.U., lesioni personali e sanzionato per inosservanza delle norme in materia di contagio dal Covid-19”. Gli operanti nella decorsa notte hanno proceduto al fermo di un’autovettura con alla guida il prevenuto, il quale nel tentativo di eludere il controllo aggrediva i militari cagionando ad uno di essi delle lesioni giudicate guaribili in giorni 2 s.c.. Lo stesso è stato pertanto tratto in arresto e ad espletate le formalità di rito trattenuto nelle camere di sicurezza di quel Comando in attesa del rito direttissimo. Nel medesimo contesto al 37enne è stata altresì contestata la violazione per inosservanza delle disposizioni in materia di Covid-19, poiché controllato lontano dal luogo di residenza senza giustificato motivo.

