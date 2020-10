Anagni (FR) – Ad un controllo si rifiuta di dare le proprie generalità e fugge: bloccato e arrestato

I militari del NORM della Compagnia di Anagni e della Stazione di Ferentino, traevano in arresto un 47enne di Anagni, già censito per reati contro la persona ed il patrimonio, perché responsabile di “resistenza e violenza a pubblico ufficiale” e “rifiuto di indicazione sulla propria identità personale”.Il predetto, in Ferentino, nel corso di un controllo alla circolazione stradale attuato dai militari della locale Stazione in quella via Casilina, si rifiutava di esibire i propri documenti di riconoscimento, declinando circa le proprie generalità, dandosi poi a repentina fuga e dando vita ad un rocambolesco inseguimento lungo l’arteria stradale e per le strade comunali di Anagni. Grazie all’ausilio dell’autoradio del NORM – Aliquota Radiomobile, il fuggitivo veniva bloccato e tratto in arresto.Al termine delle formalità di rito, l’arrestato veniva tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

