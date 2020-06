Anagni (FR) – 40enne denunciato per furto aggravato

Nella mattina di ieri, in Anagni, i militari del Nucleo Radiomobile della locale Compagnia Carabinieri deferivano in stato di libertà un 40enne cittadino serbo, già censito per reati contro il patrimonio e la persona, perché responsabile di “furto aggravato”.Gli operanti, a seguito di denuncia di furto di autovettura sporta lo scorso 7 giugno, iniziavano nell’immediatezza del fatto le ricerche dell’auto che rinvenivano parcheggiata nella periferia di Ferentino, identificando altresì nei suoi pressi il prevenuto, il quale sottoposto a perquisizione personale veniva trovato in possesso delle chiavi della stessa.Al termine delle formalità di rito, l’uomo colto nella quasi flagranza del reato, veniva quindi deferito in stato di libertà per il reato a lui ascritto.

comunicato stampa