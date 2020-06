Anagni (FR) – 32enne in manette per spaccio di droga

Nella decorsa serata in Anagni, i militari della locale Stazione, collaborati da quelli del NORM della Compagnia, nel corso di un mirato servizio teso ad infrenare il fenomeno del consumo e spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di “detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti” un 32enne, cittadino albanese domiciliato ad Anagni. Il predetto, a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di circa mezzo grammo di “cocaina” nonché della somma di denaro contante in vario taglio pari ad euro 375 ritenuta quale provento dell’attività di spaccio. La successiva perquisizione estesa anche al proprio domicilio ha permesso di rinvenire ulteriori grammi 337,80 di analoga sostanza stupefacente (già confezionata in dosi e pronta per lo spaccio), materiale vario occorrente per il confezionamento della stessa nonché ulteriore somma di denaro contante in vario taglio pari ad euro 6.096, il tutto sottoposto a sequestro. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato associato presso la Casa Circondariale di Frosinone .

comunicato stampa – foto archivio