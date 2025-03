Anagni, finisce in un burrone con l’auto: salvato dai Vigili del Fuoco (FOTO)

I vigili del fuoco del distaccamento territoriale di Fiuggi, alle ore 17.30 circa, a seguito chiamata NUE, sono intevenuti nel comune di Anagni in via Giovanni Giminiani per incidente stradale con persona incastrata.Il malcapitato, un uomo di 78 anni di Ferentino, alla guida della propria auto ha impattato in un muro precipitando in un burrone per diversi metri, arrestandososi a pochi metri da un’abitazione.I Vigili del Fuoco hanno estratto il conducente utilizzando tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali) e lo hanno affidato alle cure dei sanitari . Lo stesso è stato elitrasportato presso il nosocomio di Torvergata.I Vigili del fuoco hanno provveduto alla bonifica ed a mettere in sicurezza il tratto stradale interessato.