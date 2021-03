Anagni – Ferentino, pauroso incidente in A1: coinvolti più mezzi

Ennesimo incidente stradale sull’A1 nel tratto tra Anagni e Ferentino in direzione sud, al km 615.Erano circa le 8 di questa mattina quando tre veicoli, due auto e uncamion sono rimasti coinvolti in un incidente. Sul posto si sono recati i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la Polizia Stradale. I feriti sono stati trasportati in ospedale. Si consiglia di uscire ad Anagni e proseguire sulla via Casilina.Traffico in tilt, si registrano lunghe code.

Foto archivio

Correlati