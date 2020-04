Anagni, Ferentino, Paliano e Morolo – Controllo del territorio, misure anticovid: i risultati

I militari dei Reparti dipendenti della Compagnia , nei Comuni di Anagni, Ferentino, Paliano e Morolo, hanno sanzionato amministrativamente sette persone per l’inosservanza dei divieti imposti dal citato Decreto poiché sorprese lontano dalle rispettive abitazioni senza giustificato motivo o comprovate esigenze. nel pomeriggio di ieri in Paliano, i militari della locale Stazione hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di divieto di avvicinamento emessa dal Tribunale di Frosinone nei confronti di una 56enne del luogo. La stessa, da alcuni mesi poneva in essere una serie di minacce, aggressioni verbali ed offese ingiustificate verso una vicina di casa la quale, esasperata, denunciava i fatti ai Carabinieri di Paliano. I militari operanti, al termine degli accertamenti del caso richiedevano ed ottenevano l’odierna misura cautelare dalla predetta Autorità Giudiziaria che condivideva le valutazioni poste alla base della proposta.

comunicato stampa