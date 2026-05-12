Anagni – Ex picchiata e tormentata: 45enne ora sotto controllo elettronico

Nei giorni scorsi i militari della Stazione Carabinieri di Anagni hanno dato esecuzione a un’ordinanza di misura cautelare che impone il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e dei suoi familiari, con la contestuale applicazione del dispositivo di controllo elettronico a distanza (c.d. braccialetto elettronico). Il provvedimento è stato emesso dal G.I.P. del Tribunale di Frosinone nei confronti di un uomo di 45 anni, imprenditore e già noto alle Forze dell’Ordine. La misura restrittiva scaturisce dalle indagini tempestivamente avviate dall’Arma a seguito dell’ennesimo episodio di violenza perpetrato ai danni dell’ex compagna e dei familiari di quest’ultima. L’uomo, già sottoposto alla misura preventiva dell’Ammonimento del Questore di Frosinone per analoghi fatti legati all’interruzione della relazione sentimentale, non accettando la fine del rapporto, a partire dal mese di marzo ha iniziato a porre in essere reiterate condotte vessatorie e persecutorie. Nello specifico, l’indagato la tormentava con messaggi dal contenuto molesto, offensivo e minatorio, ripetuti appostamenti, presentandosi frequentemente e improvvisamente in ogni luogo abitualmente frequentato dalla ex compagna. L’escalation di tali condotte ha trovato un riscontro oggettivo una mattina recente, quando l’uomo ha nuovamente tentato un approccio con la donna, ma all’ennesimo rifiuto l’aggrediva fisicamente tirandole i capelli. In quella circostanza, una pattuglia del citato Comando Stazione Carabinieri, attivata da una specifica e provvidenziale richiesta di soccorso al Numero Unico di Emergenza da parte di un passante, è intervenuta tempestivamente sul posto riuscendo a individuare e bloccare l’uomo. I gravi e concordanti indizi di colpevolezza raccolti dai militari dell’Arma, che hanno puntualmente documentato le reiterate condotte illecite, hanno consentito all’Autorità Giudiziaria di Frosinone di emettere in tempi brevi la misura cautelare. L’applicazione del braccialetto elettronico consentirà un monitoraggio costante dell’uomo, garantendo così l’incolumità e la serenità della vittima.