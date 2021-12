Anagni, etenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente: denunciato 35enne

In Anagni, i Carabinieri del NORM della locale Compagnia, hanno deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un 35enne di Roma domiciliato a Colleferro (RM).In particolare l’uomo, fermato nel corso di un posto di controllo a bordo di un’autovettura, assumeva un atteggiamento irrequieto e nervoso che insospettiva i militari operanti al punto da indurli ad eseguire un’immediata perquisizione, nel corso della quale rinvenivano diversi involucri di cellophane termosaldati contenenti circa 2 grammi sostanza bianca di tipo Crack, occultati abilmente parte sulla sua persona e parte sull’autovettura. Lo stupefacente veniva contestualmente sottoposto a sequestro.

