Anagni, eseguono lavori edili difformando alcune pareti di natura storica de “Il Rotone”: denunciati

Prosegue l’azione dei Carabinieri della Compagnia di Anagni, quotidianamente impegnati nel capillare controllo del territorio teso a garantire il rispetto della legalità anche sui luoghi di lavoro ed in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio. Nell’ambito di tali servizi, ieri i militari della Stazione di Anagni, congiuntamente al personale della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e paesaggio per le Province di Frosinone e Latina, hanno eseguito controlli e denunciato in stato di libertà tre soggetti implicati nell’esecuzione di opere edili. I predetti sono stati ritenuti responsabili, a vario titolo, di difformità inerenti l’autorizzazione rilasciata dalla stessa Soprintendenza e consistenti nella realizzazione, mediante tamponatura e copertura con intonaco armato, del portale principale e di alcune pareti dell’immobile “Il Rotone” sito di natura storica ubicato in località Osteria della Fontana della Città dei Papi.

