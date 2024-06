Anagni – Ennesimo incidente sul lavoro: giovane operaio elitraportato in codice rosso

Ancora un incidente sul lavoro questa mattina in un’azienda di Anagni specializzata nel settore cantieristico. Un giovane di Veroli di 43 anni e’ rimasto gravemente ferito da una lastra di vetro che sarebbe caduta ferendolo al braccio recidendogli un’arteria. Soccorso prontamente dai colleghi che hanno allertato i sanitari del 118, che visto la gravita’ delle ferite riportate dall’operaio hanno allertato un’elianbulanza predisponendo il trasferimento dell’uomo presso un nosocomio romano dove e’ ricoverato in codice rosso ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto del gravissimo incidente si sono recati i militi della stazione di Anagni per i rilievi e gli accertamenti del caso. foto archivio

