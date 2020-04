Anagni e Ferentino – Controllo del territorio, misure anticovid: sanzionate 7 persone

I Carabinieri del N.O.R.M. della Compagnia di Anagni e della locale Stazione hanno sanzionato amministrativamente 7 persone, sorprese a piedi e alla guida delle proprie autovetture senza giustificato motivo. Nella mattinata di ieri, inoltre, in Anagni i militari della locale Stazione, nel corso di un servizio di controllo del territorio, deferivano in stato di libertà un 32enne del luogo, responsabile di minaccia, resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale. Il predetto, già censito per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti, sottoposto a controllo mentre si trovava in compagnia di altre tre persone su un terreno adiacente alla propria abitazione, allo scopo di sottrarsi alla contestazione della violazione delle prescrizioni vigenti per l’emergenza sanitaria, minacciava i militari operanti proferendo nei loro confronti anche frasi offensive. Nella circostanza il 32enne, nonché le persone in sua compagnia, venivano sanzionati per inosservanza delle prescrizioni dettate dal Decreto Legge 19/2020 (emergenza Covid 19).

comunicato stampa