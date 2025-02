Anagni, dove tutto ebbe inizio: la città dei papi celebra il primo Giubileo

Nel cuore dell’anno giubilare, il 22 e 23 febbraio, Anagni si prepara a celebrare una delle pagine più importanti della sua storia. Con il titolo “Anagni, dove tutto ebbe inizio”, la città dei papi apre ufficialmente le porte al Giubileo della speranza, rievocando l’istituzione del primo anno santo della storia, voluto da Papa Bonifacio VIII nel 1300 con la bolla Antiquorum Abet Fida Relatio.

Il primo giubileo della storia

Fu proprio ad Anagni che Papa Bonifacio VIII diede il via alla tradizione del giubileo, inizialmente previsto ogni secolo. Successivamente, la Chiesa Cattolica ridusse la frequenza a 33 anni – in riferimento alla vita terrena di Gesù – e infine, dal 1450, ogni 25 anni, per permettere a ogni generazione di vivere almeno un anno santo.

Le celebrazioni ad Anagni

L’evento sarà un’occasione unica per riscoprire il valore spirituale e storico del giubileo, con un programma ricco di appuntamenti culturali e religiosi:

📍 22 febbraio – Sala della Ragione, Palazzo Comunale

Apertura ufficiale delle celebrazioni

Conferenze Electio Magistralis con studiosi di fama internazionale, che approfondiranno il significato del giubileo nella storia della cristianità

📍 Rievocazione storica al Palazzo Bonifacio VIII

Attori in costumi medievali faranno rivivere il momento dell’emissione della bolla papale, immergendo i presenti nell’atmosfera del 1300

Un evento che unisce storia, spiritualità e cultura, offrendo a cittadini e visitatori l’opportunità di riflettere sulle radici profonde di questa tradizione e sul suo messaggio di speranza.

Anagni è pronta a rivivere il momento in cui tutto ebbe inizio. Sei pronto a far parte della storia?