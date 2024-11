Anagni, disposizioni ordinanze sicurezza pubblica G7

Care cittadine e cittadini di Anagni, vi informiamo che in occasione della Riunione Ministeriale del G7, che si terrà nella nostra città il 25 novembre 2024, sono state emesse una serie di ordinanze per garantire le migliori condizioni di sicurezza pubblica. Tali decisioni sono state prese in seguito alle indicazioni ricevute dalle autorità competenti e alle misure di sicurezza straordinarie che verranno attuate per l’evento. Chiusura delle Scuole – Tutte le scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie del territorio comunale, dell’asilo nido comunale “Zucchero Filato”, dell’asilo privato delle Suore Cistercensi e del micronido “Imparando”, saranno chiuse per l’intera giornata del 25 novembre 2024. Motivazioni della Chiusura La chiusura delle scuole si rende necessaria in virtù delle misure straordinarie di sicurezza previste per il G7. Saranno infatti adottati divieti di transito, sosta e fermata dei veicoli in numerose strade urbane e limitazioni alla circolazione pedonale per i non residenti in diverse aree del centro cittadino. Queste misure, essenziali per garantire un adeguato livello di sicurezza, rendono impraticabile la gestione della popolazione scolastica in maniera sicura. Divieti 1. Campeggio e accampamento: Vietata la sosta e ogni forma di campeggio o accampamento con roulotte, camper, tende, baracche, giacigli e quant’altro sia idoneo a consentire la dimora sull’intero territorio comunale, dalle ore 00:00 del giorno 24 novembre 2024. 2. Accensione di fuochi: Vietata l’accensione di fuochi per qualsiasi finalità, inclusa la preparazione di alimenti, su tutto il territorio comunale, dalle ore 00:00 del giorno 24 novembre 2024. 3. Contenitori di vetro e alluminio: Vietato detenere all’aperto contenitori in vetro e alluminio, anche se contenenti bevande di qualsiasi genere e/o con detti oggetti nelle aree pubbliche interessate dall’evento. 4. Esposizione di merci: Vietata l’esposizione di merci al di fuori dei locali destinati al commercio nelle aree interessate dall’evento dalle ore 00:00 del 24 novembre 2024 a fine manifestazione del giorno successivo. È fatto altresì divieto di scarico merci dalle ore 07:00 del giorno 25 novembre 2024 a fine manifestazione. 5. Divieto di tenere allocati contenitori per la raccolta rifiuti, condominiali o destinati all’utilizzo di esercizi commerciali, dalle ore 07:00 del giorno 24 novembre 2024 a fine manifestazione del giorno successivo. 6. Divieto, sospendendo ogni autorizzazione precedentemente concessa, di occupare il suolo pubblico con tavoli, sedie, dehors, vasi da fiori e qualsiasi altro oggetto. Sospensioni 1. Uffici comunali: Chiusura degli uffici comunali per l’intera giornata del 25 novembre 2024, presso la sede di Palazzo d’Iseo. 3. Centro Anziani: Chiusura del Centro Anziani di via Vittorio Emanuele Secondo per l’intera giornata del 25 novembre 2024. 4. Cimitero comunale: Chiusura al pubblico del cimitero comunale e del nuovo cimitero dalle ore 07:00 del giorno 25 novembre 2024 a fine manifestazione. Circolazione durante il G7 Veicoli Autorizzati – Sarà vietato il transito e la sosta per i veicoli nelle aree interessate. Tuttavia, saranno esentati dai divieti i veicoli di emergenza (ambulanza, vigili del fuoco, polizia) e i veicoli accreditati per il G7. – in via Vittorio Emanuele Secondo, viale Regina Margherita e Via Onorato Capo, che di solito sono a senso unico, è previsto il doppio senso di circolazione alternato ad uso esclusivo delle autovetture di polizia e di soccorso. – I mezzi di trasporto pubblico saranno sospesi in via Giovanni Giminiani, via Onorato Capo e via Vittorio Emanuele Secondo, dalle ore 07:00 del 25 novembre 2024 a fine evento. – Non saranno ammessi camper, roulotte o altri veicoli utilizzati per campeggiare nelle aree del territorio comunale. Pedoni – I pedoni che transitano nelle zone soggette a restrizioni dovranno essere muniti di un documento di identità valido per verificare la residenza o l’autorizzazione al transito. Aree Specifiche di Restrizione – Le restrizioni riguarderanno diverse vie e piazze, tra cui: via Giovanni Giminiani, via Onorato Capo, via Dante, via Vittorio Emanuele II, via Regina Margherita, viale Roma, via Cerere Navicella, e altre piazze come piazza Papa Innocenzo III, piazza Gregorio IX, piazza Bonifacio VIII, piazza Alessandro IV, piazza Giovanni Paolo II, piazza Cavour, piazza Cesare Battisti, piazza Massimo D’Azeglio, piazza Perfetti, largo Raffaele Zegretti, piazza Sant’Andrea, piazza Guglielmo Marconi. Misure di Sicurezza Stradale Per garantire la sicurezza stradale durante l’evento, saranno attuate le seguenti misure. Divieti di Sosta con rimozione: 1. Divieto di sosta con rimozione su diverse vie e piazze della città, tra cui: – Via Giovanni Giminiani, via Onorato Capo, via Dante, via Vittorio Emanuele II, via Regina Margherita, viale Roma, via Cerere Navicella, via Garibaldi, via Leone XIII, via degli Arci, via San Paolo, via Piscina, via Trivio, via Vigna, via Raffaele Ambrosetti, via Bagno, via Porta Tufoli, via Tufoli. – Piazze come piazza Papa Innocenzo III, piazza Gregorio IX, piazza Bonifacio VIII, piazza Alessandro IV, piazza Giovanni Paolo II, piazza Cavour, piazza Cesare Battisti, piazza Massimo D’Azeglio, piazza Perfetti, largo Raffaele Zegretti, piazza Sant’Andrea, piazza Guglielmo Marconi. – Largo Zegretti, vicolo delle Fontane, vicolo del Ponte, vicolo Ponente, vicolo Stoppani, parcheggio area camper, area circostante il cimitero comunale, piazza via Porta Tufoli Acuto, vicolo S. Paolo, via degli Arci con intersezione via G. Giminiani, via San Paolo con intersezione via G. Giminiani. Sospensione degli Stalli a Pagamento – Sospensione degli stalli di sosta a pagamento in tutto il territorio di Anagni dalle ore 15:00 del 24 novembre fino al termine dell’evento il 25 novembre. Disposizioni aggiuntive – L’ordinanza è valida per tutto il territorio comunale. – Le misure previste saranno pubblicate sull’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito istituzionale del Comune. – Le forze di polizia sono incaricate di far rispettare le misure previste. – Le violazioni saranno punite a norma di legge. Confidiamo nella vostra comprensione e collaborazione per il successo di questo evento internazionale e per la sicurezza di tutti.

Il Sindaco di Anagni Avv. Daniele Natalia

Correlati