Anagni, diffamazione aggravata: denunciato 42enne del luogo

Nella mattinata odierna in Anagni, i militari della locale Stazione, al termine di accertamenti hanno denunciato in stato di libertà per diffamazione aggravata, un 42enne del luogo già censito per reati contro la persona. La denuncia è scaturita a seguito della pubblicazione da parte del predetto sul suo profilo “facebook” di un post di biasimo ed offensivo nei confronti di due militari della Stazione Carabinieri di Anagni relativo ad un controllo, certamente non gradito dall’anagnino, effettuato dai due militari operanti.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

