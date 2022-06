Anagni – “Difenditi dalle truffe” i carabinieri al “Centro anziani”

Nel pomeriggio di ieri presso il “Centro anziani” di Anagni, nell’ambito della campagna “difenditi dalle truffe”, i Carabinieri della locale Compagnia hanno incontrato gli anziani del luogo. Nel corso dell’evento sono state affrontate le molteplici varianti del reato della truffa, un odioso reato perpetrato soprattutto a danno degli anziani, argomento ampiamente discusso con particolare riguardo alle truffe dei finti operai del gas ed operatori delle varie società o di enti, fino alla truffa del falso incidente. I Carabinieri si sono poi soffermati sulle truffe fatte on line, in particolare sul fenomeno del “phishing”.

Durante l’incontro è stata evidenziata la necessità di collaborare con le forze dell’ordine, attraverso il numero unico di emergenza 112, al verificarsi di situazioni anomale o comunque di incertezza.

Lo slogan “aiutateci ad aiutarvi” è in sintesi il messaggio che i Carabinieri hanno voluto lanciare per la prevenzione dalle truffe, in particolare vuole raggiungere la fascia di popolazione maggiormente a rischio, rafforzando l’idea che le Istituzioni sono costantemente vicino al Cittadino.

