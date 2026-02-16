Anagni dice NO per difendere la Costituzione

Il Comitato locale ha diffuso una nota per ribadire le ragioni del contrasto alla riforma della giustizia (Legge Nordio).
I punti cardine della nota includono: Tutela dell’Indipendenza:
Il Comitato denuncia il rischio di una sottomissione del Pubblico Ministero al potere esecutivo, minando l’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge e l’inutile dispendio di denaro pubblico per la triplicazione dei componenti del CSM.
Appello alla Partecipazione:
Viene sottolineata l’importanza di informare capillarmente i cittadini e guidarli verso la scelta di un voto consapevole.
Unità Locale: La nota è firmata dalle sezioni locali e nazionali di CGIL, ANPI, ARCI, dai Partiti e diverse associazioni civiche che hanno aderito al fronte del NO.
Eventi in Programma:
Giovedì 19 Febbraio 2026
Assemblea Pubblica: “Facciamo Chiarezza”
Dove: Sala della Ragione (Palazzo Comunale)
Orario: Ore 17.30.
Interventi:
Parteciperanno:
Domenico Gallo, Magistrato.
Alessandra Maggiani, Presidente ANPI Frosinone
Donato Gatti, CIGL Frosinone-Latina
Giovanni Stracqualursi, Avvocato,
esperti di diritto e rappresentanti dei lavoratori per spiegare nel dettaglio gli effetti del quesito referendario.
Focus: Un dibattito aperto dove i cittadini potranno porre domande e chiarire dubbi tecnici sulla riforma.
A partite da domani, Domenica 15 Febbraio il comitato darà inoltre il Via ad una serie di iniziative per le quali saranno previsti banchetti informativi e volantinaggio.
Primo appuntamento Domenica 15 Febbraio dalle 9.00 alle 13.00 in Viale Regina Margherita.
