Anagni, detenzione di banconote contraffatte: denunciato 32enne del luogo

Nella mattinata odierna in Anagni, i militari della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà per “detenzione di banconote contraffatte”, un 32enne del luogo, già censito per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacentiIl predetto nel corso di un controllo veniva trovato in possesso di 8 banconote (4 da euro 20 e 4 da euro 5) tutte contraffatte in quanto prive di filigrana e recanti lo stesso numero di serie, sottoposte a sequestro.

COMUNICATO STAMPA

