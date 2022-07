Anagni – Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: arrestato 36enne

Nella giornata di ieri, in Anagni, i militari del N.O.R.M. della locale Compagnia, traevano in arrestato per “”, un 36enne, già censito per reati specifici.

In particolare, intorno alle 07.00, nel corso di un controllo alla circolazione stradale lungo la via Anticolana del comune di Anagni, nei pressi del casello autostradale, i militari operanti procedevano al controllo di un autovettura ed insospettiti dall’atteggiamento del conducente, procedevano ad una perquisizione, a seguito della quale, rinvenivano sulla sua persona sostanza stupefacente del tipo cocaina (gr. 20) e crack (gr. 3,3).

Dalla successiva perquisizione domiciliare eseguita presso l’abitazione dell’uomo, sita in un Comune del sud della ciociaria, veniva rinvenuto materiale idoneo al taglio e al confezionamento delle dosi dello stupefacente, oltre a ulteriore sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana.

Al termine dell’udienza con giudizio direttissimo, il Giudice convalidava l’arresto del soggetto, disponendo la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza, con prescrizione di non allontanarsi dal domicilio dalle ore 22.00 alle 06.00.

