Anagni, detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente: arrestato 29enne

La scorsa notte, in Anagni, i militari della locale Stazione traevano in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente tipo cocaina e hashish S.J.A. 29enne cileno domiciliato ad Anagni, già censito per reati specifici e reati contro il patrimonio. Nell’ambito di un mirato servizio teso al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, durante una perquisizione personale e domiciliare, venivano rinvenute 10 dosi di cocaina del peso complessivo di 1.5 grammi e 4 grammi di hashish, sostanza da taglio, un bilancino di precisione, 4 banconote da 20 euro, provento di attività illecita e materiale vario atto al confezionamento delle dosi. L’arrestato al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’A.G., veniva posto agli arresti domiciliari.

COMUNICATO STAMPA

